Programvareingeniør-kompensasjon in Canada hos Dotdash Meredith varierer fra CA$48.3K per year for Software Engineer 1 til CA$113K per year for Software Engineer 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$84.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dotdash Merediths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
