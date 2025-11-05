Selskapskatalog
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Programvareingeniør Lønninger i Canada

Programvareingeniør-kompensasjon in Canada hos Dotdash Meredith varierer fra CA$48.3K per year for Software Engineer 1 til CA$113K per year for Software Engineer 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$84.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dotdash Merediths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
(Inngangsnivå)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hva er karrierenivåene hos Dotdash Meredith?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Dotdash Meredith in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$120,928. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dotdash Meredith for Programvareingeniør rollen in Canada er CA$84,541.

Andre ressurser