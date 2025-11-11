Selskapskatalog
Dotdash Meredith UX-designer Lønninger

UX-designer-mediankompensasjonspakken in United States hos Dotdash Meredith utgjør totalt $122K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dotdash Merediths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Totalt per år
$122K
Nivå
L2
Grunnlønn
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Dotdash Meredith?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Dotdash Meredith in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $159,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dotdash Meredith for UX-designer rollen in United States er $122,000.

Andre ressurser