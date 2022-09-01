Selskapsoversikt
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Lønninger

Dotdash Merediths lønnsområde varierer fra $80,400 i total kompensasjon årlig for Cybersikkerhetsanalytiker i nedre ende til $162,180 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dotdash Meredith. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $144K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $145K
Markedsføring
$141K

Markedsføringsoperasjoner
$141K
Produktdesigner
$162K
Prosjektleder
$126K
Cybersikkerhetsanalytiker
$80.4K
Programvareingeniørsjef
$123K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Dotdash Meredith, — это Produktdesigner at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,180. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Dotdash Meredith, составляет $140,700.

