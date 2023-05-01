Selskapskatalog
Dormify
Dormify Lønninger

Dormifys lønn varierer fra $62,685 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $90,450 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Dormify. Sist oppdatert: 11/20/2025

Produktleder
$90.5K
Prosjektleder
$62.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Dormify er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $90,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dormify er $76,568.

Andre ressurser

