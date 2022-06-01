Selskapsoversikt
dormakaba
dormakaba Lønninger

dormakabas lønnsområde varierer fra $18,526 i total kompensasjon årlig for Maskinvareingeniør i nedre ende til $170,056 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i dormakaba. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Maskinvareingeniør
$18.5K
IT-teknolog
$147K
Produktdesigner
$70.4K

Programvareingeniør
$89.4K
Programvareingeniørsjef
$170K
Rolul cel mai bine plătit raportat la dormakaba este Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $170,056. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la dormakaba este $89,367.

Andre ressurser