Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Dollar Shave Club utgjør totalt $138K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dollar Shave Clubs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Hva er karrierenivåene hos Dollar Shave Club?

$160K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Dollar Shave Club in United States sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Shave Club for the Programvareutvikler role in United States is $138,000.

