Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Lønninger

Dolby Laboratoriess lønnsområde varierer fra $87,720 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $537,300 for Driftssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dolby Laboratories. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Forskningsvitenskap

Produktsjef
P3 $208K
P4 $265K
Driftssjef
$537K

Forretningsutvikling
$400K
Dataanalytiker
$299K
Elektroingeniør
$122K
Finansanalytiker
$249K
Maskinvareingeniør
$188K
Personal
$87.7K
IT-teknolog
$250K
Markedsføring
$292K
Markedsføringsoperasjoner
$381K
Produktdesigner
$183K
Prosjektleder
$116K
Salg
$151K
Salgsingeniør
$208K
Løsningsarkitekt
$138K
Teknisk programsjef
$152K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Dolby Laboratories er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

FAQ

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Dolby Laboratories

