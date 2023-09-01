Selskapsoversikt
Dojo
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Dojo Lønninger

Dojos lønnsområde varierer fra $66,060 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $154,726 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dojo. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $129K

Full-stack programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $155K
Dataanalytiker
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
IT-teknolog
$66.1K
Produktdesigner
$107K
Produktsjef
$117K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at Dojo is Programvareingeniørsjef with a yearly total compensation of $154,726. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dojo is $111,917.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Dojo

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser