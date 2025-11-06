Selskapskatalog
DNV
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Greater Oslo Region

DNV Programvareingeniør Lønninger i Greater Oslo Region

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Oslo Region hos DNV utgjør totalt NOK 676K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DNVs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totalt per år
NOK 676K
Nivå
L1
Grunnlønn
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos DNV in Greater Oslo Region ligger på en årlig totalkompensasjon på NOK 902,220. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DNV for Programvareingeniør rollen in Greater Oslo Region er NOK 675,840.

