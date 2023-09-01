Selskapskatalog
dmarcian
dmarcian Lønninger

dmarcians lønn varierer fra $125,625 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $134,640 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos dmarcian. Sist oppdatert: 11/19/2025

Prosjektleder
$126K
Programvareingeniør
$135K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos dmarcian er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $134,640. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos dmarcian er $130,133.

Andre ressurser

