Selskapskatalog
DJI
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

DJI Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in China hos DJI utgjør totalt CN¥720K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DJIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Totalt per år
CN¥720K
Nivå
T3
Grunnlønn
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos DJI?

CN¥1.15M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CN¥216K+ (noen ganger CN¥2.16M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Programvareutvikler katika DJI in China kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa CN¥1,863,298. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika DJI kwa jukumu la Programvareutvikler in China ni CN¥719,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for DJI

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Facebook
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser