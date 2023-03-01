Selskapskatalog
DittoLive
DittoLive Lønninger

DittoLives lønn varierer fra $201,000 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $250,245 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos DittoLive. Sist oppdatert: 10/19/2025

Produktleder
$201K
Programvareutvikler
$222K
Teknisk programleder
$250K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos DittoLive er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $250,245. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DittoLive er $221,885.

Andre ressurser