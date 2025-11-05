Selskapskatalog
Direct Line Group
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Greater London Area

Direct Line Group Programvareingeniør Lønninger i Greater London Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos Direct Line Group utgjør totalt £55K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Direct Line Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£55K
Nivå
L3
Grunnlønn
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
6 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Direct Line Group in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £72,857. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Direct Line Group for Programvareingeniør rollen in Greater London Area er £52,891.

