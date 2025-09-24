Selskapskatalog
Direct Line Group Dataforsker Lønninger

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Direct Line Group utgjør totalt £70.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Direct Line Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£70.1K
Nivå
-
Grunnlønn
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Direct Line Group?

£121K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Ofte stilte spørsmål

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Dataforsker ב-Direct Line Group in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £81,495. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Direct Line Group עבור תפקיד Dataforsker in United Kingdom הוא £68,515.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Direct Line Group

