Dimensional Fund Advisors Programvareingeniør Lønninger i Greater Austin Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area hos Dimensional Fund Advisors utgjør totalt $151K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dimensional Fund Advisorss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$151K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Dimensional Fund Advisors?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $155,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dimensional Fund Advisors for Programvareingeniør rollen in Greater Austin Area er $102,500.

