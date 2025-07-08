Digiteq Automotive Lønninger

Digiteq Automotives lønn varierer fra $37,539 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $78,979 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Digiteq Automotive . Sist oppdatert: 11/23/2025