Selskapskatalog
Digiteq Automotive
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Digiteq Automotive Lønninger

Digiteq Automotives lønn varierer fra $37,539 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $78,979 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Digiteq Automotive. Sist oppdatert: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Elektrisk ingeniør
$45K
Programleder
$79K
Prosjektleder
$45.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Programvareingeniør
$37.5K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Digiteq Automotive er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $78,979. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Digiteq Automotive er $45,312.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Digiteq Automotive

Relaterte selskaper

  • Dropbox
  • Amazon
  • SoFi
  • Roblox
  • PayPal
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digiteq-automotive/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.