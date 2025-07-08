Selskapskatalog
Digitaslbi
Digitaslbi Lønninger

Digitaslbis medianlønn er $187,060 for en Dataanalytiker . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Digitaslbi. Sist oppdatert: 11/23/2025

Dataanalytiker
$187K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Digitaslbi er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $187,060. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Digitaslbi er $187,060.

