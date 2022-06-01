Selskapskatalog
DigitalOnUs
DigitalOnUs Lønninger

DigitalOnUss lønn varierer fra $58,729 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $80,400 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos DigitalOnUs. Sist oppdatert: 11/23/2025

Programvareingeniør
Median $58.7K
Løsningsarkitekt
$80.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos DigitalOnUs er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $80,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DigitalOnUs er $69,564.

Andre ressurser

