Selskapskatalog
Digit Insurance
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Digit Insurance Lønninger

Digit Insurances lønn varierer fra $7,225 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $18,426 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Digit Insurance. Sist oppdatert: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Datavitenskaper
Median $18.4K
Programvareingeniør
$7.2K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Digit Insurance er Datavitenskaper med en årlig totalkompensasjon på $18,426. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Digit Insurance er $12,825.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Digit Insurance

Relaterte selskaper

  • PayPal
  • Roblox
  • Dropbox
  • Uber
  • Airbnb
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digit-insurance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.