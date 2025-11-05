Selskapskatalog
Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Montreal hos Dialogue utgjør totalt CA$137K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dialogues totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Totalt per år
CA$137K
Nivå
2B
Grunnlønn
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9.5K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Dialogue in Greater Montreal ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$166,009. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dialogue for Programvareingeniør rollen in Greater Montreal er CA$119,976.

