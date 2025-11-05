Selskapskatalog
Dexterity
Dexterity Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Dexterity utgjør totalt $140K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dexteritys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Totalt per år
$140K
Nivå
2
Grunnlønn
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Dexterity er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Dexterity in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $220,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dexterity for Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $126,800.

