Programvareingeniør-kompensasjon in Hungary hos Deutsche Telekom varierer fra HUF 12.91M per year for Software Engineer til HUF 19.6M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Hungary utgjør totalt HUF 12.41M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Telekoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Deutsche Telekom in Hungary ligger på en årlig totalkompensasjon på HUF 22,534,265. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Deutsche Telekom for Programvareingeniør rollen in Hungary er HUF 12,796,125.

