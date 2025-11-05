Programvareingeniør-kompensasjon in Hungary hos Deutsche Telekom varierer fra HUF 12.91M per year for Software Engineer til HUF 19.6M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Hungary utgjør totalt HUF 12.41M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Telekoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
