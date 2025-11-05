Programvareingeniør-kompensasjon in Greece hos Deutsche Telekom varierer fra €35.6K per year for Software Engineer til €26.2K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greece utgjør totalt €29.2K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Telekoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
