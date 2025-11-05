Programvareingeniør-kompensasjon in Germany hos Deutsche Telekom varierer fra €41.1K per year for Junior Software Engineer til €131K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €66.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Telekoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
