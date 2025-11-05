Selskapskatalog
Deutsche Telekom
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Germany

Deutsche Telekom Programvareingeniør Lønninger i Germany

Programvareingeniør-kompensasjon in Germany hos Deutsche Telekom varierer fra €41.1K per year for Junior Software Engineer til €131K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €66.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Telekoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Deutsche Telekom?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Deutsche Telekom in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €130,965. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Deutsche Telekom for Programvareingeniør rollen in Germany er €66,503.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Deutsche Telekom

Relaterte selskaper

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser