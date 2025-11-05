Selskapskatalog
Deutsche Bahn Programvareingeniør Lønninger i Greater Rhine-Main Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Rhine-Main Area hos Deutsche Bahn utgjør totalt €65.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deutsche Bahns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Totalt per år
€65.1K
Nivå
L2
Grunnlønn
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €106,746. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Deutsche Bahn for Programvareingeniør rollen in Greater Rhine-Main Area er €60,513.

