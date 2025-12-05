Selskapskatalog
Department of Homeland Security
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer lønninger

Department of Homeland Security Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in United States hos Department of Homeland Security varierer fra $34.9K til $48.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Department of Homeland Securitys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$37.8K - $45.8K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$34.9K$37.8K$45.8K$48.7K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Rekrutterer innrapporteringers hos Department of Homeland Security for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Department of Homeland Security?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Rekrutterer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Department of Homeland Security in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $48,720. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Department of Homeland Security for Rekrutterer rollen in United States er $34,860.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Department of Homeland Security

Relaterte selskaper

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-homeland-security/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.