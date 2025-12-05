Selskapskatalog
Dentsu
Dentsu Produktleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dentsus totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$64.2K - $76.1K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
$56.6K$64.2K$76.1K$80.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Dentsu?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Dentsu in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £59,665. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dentsu for Produktleder rollen in United Kingdom er £42,025.

