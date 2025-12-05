Selskapskatalog
Dentons
Dentons Kundeservice Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in Russia hos Dentons varierer fra RUB 4.15M til RUB 5.9M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dentonss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$60.8K - $72K
Russia
Vanlig Område
Mulig Område
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Dentons?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Dentons in Russia ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 5,895,213. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dentons for Kundeservice rollen in Russia er RUB 4,152,280.

Andre ressurser

