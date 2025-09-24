Selskapskatalog
Demant
Demant Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Denmark hos Demant utgjør totalt DKK 750K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Demants totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Totalt per år
DKK 750K
Nivå
M3
Grunnlønn
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
År i selskapet
8 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Demant?

DKK 1.06M

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Demant in Denmark ligger på en årlig totalkompensasjon på DKK 873,637. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Demant for Programvareutvikler rollen in Denmark er DKK 595,170.

Andre ressurser