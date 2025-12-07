Selskapskatalog
Delphia
Delphia Produktdesigner Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktdesigner totalkompensasjonen in Canada hos Delphia varierer fra CA$190K til CA$270K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Delphias totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$158K - $185K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$138K$158K$185K$197K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Delphia?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Delphia in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$270,467. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Delphia for Produktdesigner rollen in Canada er CA$189,558.

Andre ressurser

