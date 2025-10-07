Selskapskatalog
Deloitte Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i Greater Dublin Area

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Dublin Area hos Deloitte varierer fra €31.7K per year for L1 til €72.9K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Dublin Area utgjør totalt €66.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
Analyst(Inngangsnivå)
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
Consultant
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
Senior Consultant
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Deloitte in Greater Dublin Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €100,695. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Deloitte for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Greater Dublin Area er €61,497.

