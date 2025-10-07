Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Dublin Area hos Deloitte varierer fra €31.7K per year for L1 til €72.9K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Dublin Area utgjør totalt €66.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)