Deloitte Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Deloitte varierer fra $85.7K per year for L1 til $186K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $106K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
Analyst(Inngangsnivå)
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
Consultant
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
Senior Consultant
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Deloitte in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $186,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Deloitte for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $103,500.

