Backend Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Deloitte varierer fra ₹853K per year for L1 til ₹1.47M per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.81M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)