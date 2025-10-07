Auditor-kompensasjon in United Kingdom hos Deloitte utgjør totalt £36.8K per year for L2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £30.4K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)