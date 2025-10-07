Auditor-kompensasjon in India hos Deloitte varierer fra ₹1.01M per year for L1 til ₹2.93M per year for L3. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
₹1.01M
₹938K
₹0
₹75.2K
L2
₹1.53M
₹1.34M
₹0
₹190K
L3
₹2.93M
₹2.53M
₹0
₹403K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)