Auditor-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Deloitte varierer fra $72.5K per year for L1 til $114K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $83K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Deloittes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
$72.5K
$72.5K
$0
$0
L2
$81K
$81K
$0
$0
L3
$114K
$107K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Deloitte er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)