Dell Technologies
Dell Technologies Datavitenskap-leder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dell Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$55.2K - $65K
Brazil
Vanlig Område
Mulig Område
$51.5K$55.2K$65K$71.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Dell Technologies er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Dell Technologies in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$394,739. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dell Technologies for Datavitenskap-leder rollen in Brazil er R$283,403.

