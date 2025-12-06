Selskapskatalog
Dell Technologies Stabssjef Lønninger

Den gjennomsnittlige Stabssjef totalkompensasjonen in United States hos Dell Technologies varierer fra $119K til $169K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dell Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$135K - $160K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$119K$135K$160K$169K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Dell Technologies er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Stabssjef hos Dell Technologies in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $168,912. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dell Technologies for Stabssjef rollen in United States er $118,973.

