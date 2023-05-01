Selskapsoversikt
Dejero
Dejero Lønninger

Dejeros lønnsområde varierer fra $80,249 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $106,300 for Technical Account Manager i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dejero. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Prosjektleder
$88.8K
Programvareingeniør
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

El rol més ben pagat informat a Dejero és Technical Account Manager at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $106,300. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Dejero és de $88,819.

