Datacom Lønninger

Datacoms lønnsområde varierer fra $39,640 i total kompensasjon årlig for Cybersikkerhetsanalytiker i nedre ende til $195,975 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Datacom. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $51K
Forretningsanalytiker
$99K
Kundeservice
$50.3K

IT-teknolog
$95.3K
Prosjektleder
$84.2K
Cybersikkerhetsanalytiker
$39.6K
Løsningsarkitekt
$196K
Teknisk programsjef
$159K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Datacom är Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $195,975. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Datacom är $89,777.

