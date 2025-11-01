Selskapskatalog
Databricks
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeservice

  • Alle Kundeservice lønninger

Databricks Kundeservice Lønninger

Kundeservice-mediankompensasjonspakken in India hos Databricks utgjør totalt ₹3.62M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Databrickss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.62M
Nivå
L5
Grunnlønn
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Kundeservice tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Databricks in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,618,448. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Databricks for Kundeservice rollen in India er ₹3,615,580.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Databricks

Relaterte selskaper

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser