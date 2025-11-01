Selskapskatalog
Databricks
Den gjennomsnittlige Bedriftsutvikling totalkompensasjonen hos Databricks varierer fra $563K til $771K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Databrickss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$610K - $724K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$563K$610K$724K$771K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Bedriftsutvikling hos Databricks ligger på en årlig totalkompensasjon på $770,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Databricks for Bedriftsutvikling rollen er $562,800.

