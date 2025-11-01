Selskapskatalog
Databricks
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsutvikling

  • Alle Forretningsutvikling lønninger

Databricks Forretningsutvikling Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Databrickss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£49.9K - £58K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£44K£49.9K£58K£63.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 1 flere Forretningsutvikling innrapporteringer hos Databricks for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Forretningsutvikling tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Databricks in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £63,874. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Databricks for Forretningsutvikling rollen in United Kingdom er £44,014.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Databricks

Relaterte selskaper

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser