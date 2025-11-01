Forretningsoperasjonsleder-kompensasjon hos Databricks utgjør totalt $235K per year for L6. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Databrickss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)