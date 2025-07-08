Selskapskatalog
DASA
DASA Lønninger

DASAs lønn varierer fra $7,744 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $100,500 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos DASA. Sist oppdatert: 10/17/2025

Regnskapsfører
$79.7K
Administrativ assistent
$7.7K
Dataforsker
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Programvareutvikler
$101K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos DASA er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $100,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DASA er $34,334.

