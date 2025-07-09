Selskapskatalog
Danieli
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Danieli Lønninger

Danielis lønn varierer fra $7,874 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $58,935 for en Elektroingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Danieli. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Elektroingeniør
$58.9K
Maskiningeniør
$10.2K
Programvareutvikler
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Danieli er Elektroingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $58,935. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Danieli er $10,200.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Danieli

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • Spotify
  • Microsoft
  • Lyft
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser