Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in Waterloo Region hos D2L varierer fra CA$94.7K per year for L2 til CA$143K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Waterloo Region utgjør totalt CA$104K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for D2Ls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
