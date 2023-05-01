Selskapskatalog
Cyclica
Cyclica Lønninger

Cyclicas lønn varierer fra $75,282 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $85,315 for en Information Technologist (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cyclica. Sist oppdatert: 10/19/2025

Dataforsker
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Programvareutvikler
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cyclica er Information Technologist (IT) at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $85,315. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cyclica er $80,675.

