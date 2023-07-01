Selskapskatalog
Cyberinc
Cyberinc Lønninger

Cyberincs lønn varierer fra $69,650 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $176,115 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cyberinc. Sist oppdatert: 10/18/2025

Personalavdeling
$69.7K
Markedsføring
$176K
Cybersecurity Analyst
$91.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Programvareutvikler
$101K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cyberinc er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $176,115. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cyberinc er $96,150.

