Selskapskatalog
CyberArk
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Cloud Security Architect

  • Israel

CyberArk Cloud Security Architect Lønninger i Israel

Den gjennomsnittlige Cloud Security Architect totalkompensasjonen in Israel hos CyberArk varierer fra ₪246K til ₪359K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CyberArks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Vi trenger bare 4 flere Løsningsarkitekt innrapporteringers hos CyberArk for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

₪160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₪30K+ (noen ganger ₪300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CyberArk er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cloud Security Architect hos CyberArk in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪304,234. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CyberArk for Cloud Security Architect rollen in Israel er ₪161,112.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CyberArk

Relaterte selskaper

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser